Konya'da hamile eşini öldüren sanığa iyi hal indirimi

6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer’i, bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren Ali Rıza Yüzer, iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde çiftçilik yapan 12 yıllık evli Ali Rıza Yüzer, geçen yıl 16 Aralık'ta 3 çocuğunun annesi 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i, karnındaki bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Yüzer’in 5 el ateş ettiği Sadife Yüzer kanlar içinde yere yığılırken, Ali Rıza Yüzer sağlık ekiplerine haber verdi. Sadife Yüzer, gelen sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

KATİL KOCA TUTUKLANDI

Jandarma tarafından gözaltına alınan Ali Rıza Yüzer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇOCUK KENDİSİNDEN ÇIKTI

Yapılan DNA testinde ise ölen bebeğin Yüzer'in olduğu ortaya çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Gebe olduğunu bildiği eşine karşı kasten öldürmek' suçundan yargılanan Yüzer hakkındaki mütalaasında, olay günü eşini çocukların olmadığı odaya götürerek öldürdüğü yer aldı. Yüzer'in suçu tasarlayarak işlediğine dair bir delil bulunmadığının ifade edildiği mütalaada, "Sanığın üzerine atılı suçu hafifletmek için eşinin, 'karnındaki çocuğun kendisinden olmadığını söylediğini' iddia ettiği anlaşılmıştır. Biyolojik babanın Ali Rıza Yüzer olduğu sabitlendiğinden, bu yönde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği düşünülmektedir.” denildi.

Mütalaada, Yüzer için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

"KARDEŞİM NAMUSUNA DÜŞKÜNDÜR"

Tutuklu sanık Yüzer, bugün son kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya katılan Sadife Yüzer’in ağabeyi Rıfat Yıldız, “Benim kardeşim namusuna düşkündür. Kesinlikle sosyal medya dahi kullanmadı. Biz olay zamanına kadar çocuklar için sustuk. Son verdikleri sözden sonra biz bacımızı bize getirmelerini bekledik. En ağır cezayı almasını istiyorum.” dedi.

"AKRABALARIM YÜZÜNDEN YAPTIM, PİŞMANIM"

Mahkemede son sözü sorulan Yüzer de akrabalarının, eşinin karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını öne sürdüklerini belirterek ''Öncelikle pişmanlığımı dile getirmek istiyorum. Beni bu raddeye getiren 'Çocuk senden değil' denmesidir. Akrabalarımız yüzündendir. Karar sizlerin.” diye konuştu.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE MÜEBBET ALDI

Mahkeme heyeti Yüzer’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi.