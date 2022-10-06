Konya’da, kiralık kamyonetle gelip 600 bin liralık boruları çaldılar

Konya’da, kiralık kamyonetle gelip 600 bin liralık boruları çaldılar

Kiraladıkları kamyonetle gece girdikleri iş yerinde 600 bin lira değerinde sulama borusu çalan 7 şüpheli, tutuklandı.

Konya’nın Karatay ilçesinde, geçtiğimi salı gece saatlerinde, tarım sulama malzemeleri satan bir iş yerinde piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira değerindeki damlama sulama boruları çalındı.

İhbar üzerine JASAT ekipleri harekete geçti. Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.

DHA’nın haberine göre; kayıtları inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları kamyonetin kiralık olduğunu belirledi.

Kamyonetin yeri belirlendi

Dün, Aksaray kara yolunda seyir halinde olduğu belirlenen kamyonet durduruldu. Kamyonetteki Hamza Başsız, Adem Soner Yalçın, Kasım Yaralıoğlu, Hasan Pehlivan, Muhammed Samet Başsız, Hasan Çetkin ve Ali Akçıl gözaltına alındı.

Suçlarını itiraf edip malzemelerin yerini söylediler

Suçlarını itiraf eden şüpheliler, çaldıkları malzemeleri ise Çumra ilçesinde bir depoda sakladıklarını söyledi. Şüpheliler ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.