Selçuklu ilçesindeki kanalizasyon bölgesinde çalışan 66 yaşındaki adamın üzerine kum yığını düştü. 1 saatlik çalışma sonucu çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki kanalizasyon çalışması, bir cana mal oldu.

Hekimoğlu Caddesi'ndeki kanalizasyonda işçi olarak çalışan 66 yaşındaki Mehmet Maral'ın üzerine kum yığını çöktü.

İş arkadaşlarının yardımı yetersiz oldu

DHA'nın aktarımına göre, yığının altında kalan Maral'a ilk önce iş arkadaşları yardım etmek istedi ancak başaramadı.

1 saatlik çalışma sonucu cansız bedeni çıkarıldı

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Maral'ı kurtarmak için yaklaşık 1 saat çalıştı.

Maral'ın cansız bedenine ulaşılırken, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.

Konya'da kum yığının alında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı VİDEO



















