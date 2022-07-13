Lüks araç sahibi A.Ç., seyir halindeyken karşı şeride geçip drift attı. Korku dolu anlar yaşanırken magandaya 9 bin 291 lira para cezası uygulandı. Ayrıca hem aracına hem ehliyetine 2 ay el konuldu.

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde trafik terörü yaşandı.

Akyokuş seyir tepesinde ilerleyen bir sürücü, normal bir şekilde ilerlemeyi tercih etmek yerine trafiğin yoğun olduğu sırada drift yaptı.

Karşı şeriffte drifte devam etti

Kazaya davetiye çıkartan trafik magandası, hafif ticari aracın önünde trafiği tehlikeye sokarken zaman zaman da drift yapmak için karşı şeride geçip seyir halindeki araçların arasına girdi.

Konya'da lüks araçla drift anları kamerada





Maganda kaydedilirken bir süre sonra uzaklaştı

O sırada bir otomobile çarpmaktan son anda kurtulan maganda sürücü, drift atmaya devam etti. Yürekleri ağızlara getiren anlar başka bir sürücü tarafında kayıt altına alınırken maganda, bir süre sonra hızla gözden kayboldu.

Görüntüleri izleyen ekipler çalışmalarına başladı

Sadece kendi canını değil diğer sürcülerin de canın tehlikeye sokan şahsın, drift attığı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Aracın sahibi A.Ç.'ye 9 bin liradan fazla ceza kesildi



Çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan ekipler, aracın sahibi A.Ç.'yi kısa sürede belirleyerek yakaladı.

Araç sürücüsü A.Ç.'ye, "tescil plakasını monte edilmesi gereken yere takmamak" ve "drift atmak" suçlarından 9 bin 291 lira para cezası uygulandı.

Lüks araç trafikten 2 ay men edildi

İHA'nın haberine göre; trafiği tehlikeye atan sürücünün 2 ay süre ile ehliyetine el koyulurken lüks otomobili ise trafikten 2 ay süreyle men edilerek otoparka çekildi.



