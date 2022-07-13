Petrol
100.61
1.13%
Euro
17.538
0.86%
Dolar
17.4307
0.67%
Altın
969.18
0.99%
Borsa
2422
-0.49%
Bitcoin
349.458
0.78%
BTXN Coin
7.17
-1.23%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Konya'da lüks araçla drift anları kamerada

    Lüks araç sahibi A.Ç., seyir halindeyken karşı şeride geçip drift attı. Korku dolu anlar yaşanırken magandaya 9 bin 291 lira para cezası uygulandı. Ayrıca hem aracına hem ehliyetine 2 ay el konuldu.
    • 13.07.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 11:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da lüks araçla drift anları kamerada

    Konya'nın Meram ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde trafik terörü yaşandı.

    Akyokuş seyir tepesinde ilerleyen bir sürücü, normal bir şekilde ilerlemeyi tercih etmek yerine trafiğin yoğun olduğu sırada drift yaptı.

    Karşı şeriffte drifte devam etti

    Kazaya davetiye çıkartan trafik magandası, hafif ticari aracın önünde trafiği tehlikeye sokarken zaman zaman da drift yapmak için karşı şeride geçip seyir halindeki araçların arasına girdi.

    Konya'da lüks araçla drift anları kamerada


    Maganda kaydedilirken bir süre sonra uzaklaştı

    O sırada bir otomobile çarpmaktan son anda kurtulan maganda sürücü, drift atmaya devam etti. Yürekleri ağızlara getiren anlar başka bir sürücü tarafında kayıt altına alınırken maganda, bir süre sonra hızla gözden kayboldu.

    Konya da lüks araçla drift anları kamerada #1

    Görüntüleri izleyen ekipler çalışmalarına başladı

    Sadece kendi canını değil diğer sürcülerin de canın tehlikeye sokan şahsın, drift attığı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Aracın sahibi A.Ç.'ye 9 bin liradan fazla ceza kesildi

    Çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan ekipler, aracın sahibi A.Ç.'yi kısa sürede belirleyerek yakaladı.

    Araç sürücüsü A.Ç.'ye, "tescil plakasını monte edilmesi gereken yere takmamak" ve "drift atmak" suçlarından 9 bin 291 lira para cezası uygulandı.

    Lüks araç trafikten 2 ay men edildi

    İHA'nın haberine göre; trafiği tehlikeye atan sürücünün 2 ay süre ile ehliyetine el koyulurken lüks otomobili ise trafikten 2 ay süreyle men edilerek otoparka çekildi.

    Konya da lüks araçla drift anları kamerada #2

    Konya da lüks araçla drift anları kamerada #3

    Konya da lüks araçla drift anları kamerada #4

    Konya da lüks araçla drift anları kamerada #5


    İlginizi Çekebilir

    Muğla’da ölen iş adamı Ünal Pala ve eşi son yolculuğuna uğurlandı
    3. Sayfa

    Muğla’da ölen iş adamı Ünal Pala ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

    Nokia'nın zaferi: OnePlus ve Oppo Almanya'da yasaklandı
    Teknoloji

    Nokia'nın zaferi: OnePlus ve Oppo Almanya'da yasaklandı

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!
    Tesla

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!

    Görüş Bildir