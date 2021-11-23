Konya’da otomobil dağa çarptı: 4 yaralı

Yoldan çıkarak dağın kayalıklarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Konya’nın Beyşehir-Antalya kara yolunda N.Ü. yönetimindeki 07 B 0859 plakalı otomobil, seyir halindeyken Huğlu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak dağın kayalıklarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan H.Ü., O.D. ve M.D., olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

YARALILARDAN İKİSİ KONYA’YA SEVK EDİLDİ

Yaralılardan M.D. ile H.Ü., acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya’ya nakledildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.