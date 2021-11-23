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    Konya’da otomobil dağa çarptı: 4 yaralı

    Yoldan çıkarak dağın kayalıklarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
    • İHA
    • 23.11.2021 - 17:27
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 17:32
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    Konya’da otomobil dağa çarptı: 4 yaralı

    Konya’nın Beyşehir-Antalya kara yolunda N.Ü. yönetimindeki 07 B 0859 plakalı otomobil, seyir halindeyken Huğlu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak dağın kayalıklarına çarptı.

    Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan H.Ü., O.D. ve M.D., olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    YARALILARDAN İKİSİ KONYA’YA SEVK EDİLDİ

    Yaralılardan M.D. ile H.Ü., acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya’ya nakledildi.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Konya’da otomobil dağa çarptı: 4 yaralı #1

    Konya’da otomobil dağa çarptı: 4 yaralı #2

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