Konya'da otomobili çizildiği için tartıştığı site görevlisini öldürdü

Konya'da otomobilinin sağ kapısı çizilen Ahmet Ü., görevini yapmadığı gerekçesiyle tartıştığı site görevlisi 2 çocuk babası Adem Topbaş'ı bıçaklayarak öldürdü.

Bugün saat 21.40 sıralarında Konya merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokakta bir sitede meydana gelen olayda Ahmet Ü., oturduğu sitenin bahçesinde bina önüne park ettiği 06 YRV 60 plakalı otomobilinin sağ arka kapısında çizikler olduğunu fark etti.

"OTOMOBİLİ ÇİZMİŞLER, NEDEN BAKMIYORSUN DA ÇİZDİRDİN"

Bunun üzerine öfkelenen Ahmet Ü., apartman görevlisi Adem Topbaş'a, "Otomobili çizmişler. Neden bakmıyorsun da çizdirdin?'' diye tepki gösterdi.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İkili arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Ahmet Ü., sustalı bıçağının açılmaması üzerine Adem Topbaş'ın elindeki bıçağı kapıp, saldırdı.

BIÇAKLANAN SİTE GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesiyle yaralanan Topbaş, kaçarak site bahçesindeki bir bakkala sığındı. Kanlar içinde yere yığılan Topbaş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Topbaş'ın 4 yaşında kızı ve 30 günlük bir oğlunun olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Ahmet Ü. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"AŞAĞIDA KAN İZLERİ VAR"

Site sakinleri, Ahmet Ü. ve Adem Topbaş'ın site bahçesinde sürekli sohbet edip, çay içtiklerini söyledi. Bekir Candan, "Arabada çizik olduğunu söylemiş. 'Güvenlik kamerasına bakalım' denilmiş. Sonra bıçaklaşma olmuş. Aşağıda kan izleri var. Bakkala doğru gitmişler." dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.















