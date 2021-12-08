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Konya'da restore edilen tarihi bina yandı
İki katlı bina, henüz belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu. Evde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- DHA
- 08.12.2021 - 07:36
- Güncelleme : 08.12.2021 - 09:21
Konya'da iki katlı tarihi binada yangın çıktı.
Yangın, saat 23.50 sıralarında Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Kemaliye Sokak'taki tarihi binada meydana geldi.
İKİ KATLI TARİHİ BİNADA YANGIN
Bir süre önce sahibi tarafından restore edilen 2 katlı bina, belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu.
Alevlerin hızla yükselmesi üzerine durumu fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Konya'da restore edilen tarihi bina yandı VİDEO
EV KÜLE DÖNDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip söndürdü.
Ev küle dönerken, maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.