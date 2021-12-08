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Konya'da restore edilen tarihi bina yandı

Konya'da restore edilen tarihi bina yandı

İki katlı bina, henüz belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu. Evde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.