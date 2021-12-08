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    Konya'da restore edilen tarihi bina yandı

    İki katlı bina, henüz belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu. Evde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
    • DHA
    • 08.12.2021 - 07:36
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 09:21
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    Konya'da restore edilen tarihi bina yandı

    Konya'da iki katlı tarihi binada yangın çıktı.

    Yangın, saat 23.50 sıralarında Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Kemaliye Sokak'taki tarihi binada meydana geldi.

    İKİ KATLI TARİHİ BİNADA YANGIN

    Bir süre önce sahibi tarafından restore edilen 2 katlı bina, belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu.

    Alevlerin hızla yükselmesi üzerine durumu fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Konya'da restore edilen tarihi bina yandı VİDEO

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    EV KÜLE DÖNDÜ

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip söndürdü.

    Ev küle dönerken, maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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