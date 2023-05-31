Konya'da sarhoş kadın ortalığı savaş alanına çevirdi Selçuklu'da çarptığı araçların sürücülerine saldıran kadının ehliyetine el konuldu, 16 bin 145 TL idari para cezası uygulandı.

DHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçesi Feretpaşa Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Suden Ç. aracıyla yola çıkmak isterken, o sırada sağa dönmeye çalışan Aykut E. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazanın ardından Suden Ç., otomobiliyle yoluna devam etti. Aracıyla peşinden gelen Aykut E. de, Suden Ç.'yi polis çağırmak için durdurmak istedi.

Kadın, Aykut E.'ye cam bardak ve kül tablası fırlatıp, tekrar aracına çarptıktan sonra yine yoluna devam etti.

Peşinden gelmeyi sürdüren Aykut E., Ulaşbaba Caddesi'nde aracıyla, Suden Ç.'nin otomobilinin önünü kesip durdurdu.

Tekme tokat saldırdı

İki sürücü de araçtan indi. Ardından Suden Ç., Aykut E.'ye tekme ve yumruk atarak saldırmaya çalıştı. Çevredeki bir kişinin araya girmesi üzerine Suden Ç. aracına bindi.

Kazadan itibaren yaşananları fark eden taksi şoförü Furkan K., aracını durdurup, yardım için indi.

Yardıma gelen taksiye de saldırdı

Bir süre aracında bekleyen Suden Ç., Furkan K.'nin yol vermemesi üzerine aracından inerek, eliyle taksinin aynasını kırmaya çalıştı, ardından da manevra yaparak otomobile çarpıp zarar verdi.

Aykut E. ve Furkan K. de polisi arayıp yardım istedi.

2.05 promil alkollü çıktı

Suden Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine direnip, alkolmetreyi üflemedi. Bir süre otomobilde bekleyen Suden Ç., bir arkadaşının gelmesiyle aracından inip gözaltına alındı. Suden Ç.’nin Konya Numune Hastanesinde yapılan testinde 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ehliyetine el konuldu, para cezası kesildi

İfadesinin ardından serbest bırakılan ve hakkında adli işlem başlatılan Suden Ç.’nin ehliyetine 'alkollü araç kullanmak ve alkol testini reddetme' suçundan 2 yıl 6 ay el konuldu.

Ayrıca 'alkol testini kabul etmemek' suçundan 11 bin 645 TL, 'sigortasız araç kullanmaktan' 436 TL ve 'alkollü araç kullanmaktan' 4 bin 64 TL, olmak üzere toplam 16 bin 145 TL idari para cezası uygulandı.