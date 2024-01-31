Konya'da sokak ortasında kadın kavgası: Elindeki kesici aletle saldırdı Aralarında husumet bulunan kadınlar yolda karşılaşınca sokak ortasında kavgaya etmeye başladı. Çevredekiler tarafından güçlükle ayrılan tarafların o anları vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

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İHA

Konya'da yaşanan olay paniğe sebep oldu.

Olay, Karatay ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Seyir halinde olan bir otomobil içerisindeki şahıslar, daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kadınlarla cadde üzerinde karşılaştı.

Otomobil içerisindeki şahıslar ve kadınlar arasında tartışma başladı.

Tartışma kavga döndü

Tartışma giderek hararetlenince aracı cadde ortasında durdurup aşağıya inen sürücü ve yanında bulunan yakınlarının da karıştığı tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Araç yanında bulunan 1 kişi, elindeki kesici aletle tehlike saçtı.

Trafiğin yoğun olduğu caddede yaşanan kavga anı, başka vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bir süre kavga etmeye devam eden kadınlar çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı.

Otomobil içerisindeki kişilere saldırmaya çalışan kadın, hareket eden otomobilin altında kalmaktan sonra anda kurtuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)