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    Konya'da vahşet: 2 günlük karısını bıçakla öldürdü

    2 gün önce evlendikleri belirlenen orta yaşlı çiftin tartışması sonucu, eline bıçak alan adam eşini yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.
    • 08.07.2022 - 15:04
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    Konya'da vahşet: 2 günlük karısını bıçakla öldürdü

    Bugün bir kadının daha katili, eşi oldu.

    Konya'nın Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'nde yaşanan kan dondurucu olayda Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli olan 52 yaşındaki Murat Demir, ile 45 yaşındaki eşi Keziban Demir arasında tartışma başladı.

    Murat Demir'in gerçekleştirdiği 2'nci, Keziban Demir'in ise 3'üncü evliliği olduğu belirtilirken, ikili arasında yaşanan tartışma giderek alevlendi.

    Eşinin bıçakladığı kadın kurtarılamadı

    Tartışma sonucunda Keziban Demir, eşi tarafından bıçaklandı.

    DHA'nın aktarımına göre, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hastanede tedavi altına alınan Keziban Demir, sağlık ekibinin müdahalesine karşın kurtarılamadı.

    Konya da vahşet: 2 günlük karısını bıçakla öldürdü #1

    "2 gün önce evlendik, tartışıp bıçakladım"

    Gözaltına alınan Murat Demir'in, poliste 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ve çiftin 2 gün önce evlendikleri belirtildi. Murat Demir ilk ifadesinde ''2 gün önce evlendik. Tartışıp bıçakladım'' bildirildi.

    Konya da vahşet: 2 günlük karısını bıçakla öldürdü #2


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