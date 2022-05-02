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    Konya'da yanan kerpiç evde, anne ve oğlunun can verdi

    Bozkır ilçesinde yangın çıkan kerpiç evdeki anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti. İkilinin cansız bedenlerine ise 3 saat arayla ulaşıldı.
    • 02.05.2022 - 11:04
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    Konya'da yanan kerpiç evde, anne ve oğlunun can verdi

    Konya'nın Bozkır ilçesi Dere Mahallesi'nde yaşayan Havva Yar Sırım ve oğlu Mehmet Ali Sırım'ın kerpiç evinde yangın çıktı. Hızla yükselen alevler, evi tamamen sardı.

    Bu sırada Mehmet Ali Sırım ile oğlunu kurtarmak için bahçeden eve giren annesi Havva Yar Sırım'ın üzerine tavan çöktü.

    Enkaz altında kalan anne ile oğlunu kurtarmak için bölgeye ihbarla çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangını söndüren ekipler, anne ile oğlunu bulmak için arama başlattı.

    Anne ve oğlu'nun 3 saat arayla cesedi bulundu

    Ekipler, saat 02.00 sıralarında Mehmet Ali Sırım'ın, 3 saat sonra da annesinin cansız bedenine ulaştı. Cenazeler, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Havva Yar Sırım'ın evin bahçesine ekmek için yaktığı odun ateşi nedeniyle yangının çıkmış olabileceği bildirildi. Yangının kesin nedeni detaylı çalışmanın ardından belli oldu.

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    Yangın musluğu için mğraacaat ettikleri belirlendi

    Bu arada mahalle sakini Mustafa Seyrek'in 2 kişinin öldüğü yangın sonrası CİMER'e yangın musluğu için müracaat ettiği ortaya çıktı.

    Geçen yıl temmuz ayında yapılan başvuruya 29 Nisan'da Bozkır Belediyesi'nden cevap geldiği belirtildi. Maddi ve fiziki imkanının yeterli olmadığının kaydedildiği cevapta, "Yangın vanası ihtiyacı için Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve KOSKİ Müdürlüğü'ne 05.10.2021 tarihinde müracaatta bulunulmuştur" denildi.

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