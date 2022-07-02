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- Konya'da ziyarete gittiği iş yerinde saçmaların hedefi oldu
Konya'da ziyarete gittiği iş yerinde saçmaların hedefi oldu
- 02.07.2022 - 16:51
Konya’nın Beyşehir-Seydişehir Karayolu üzerinde bulunan av tüfeği ar-ge tasarımının yapıldığı iş yerinde iş kazası meydana geldi.
İddiaya göre, Yunus Ü. isimli vatandaş, iş yeri sahibini ziyaret etmek için söz konusu adrese gitti.
Ziyaret esnasında iş yerinde kazayla ateş aldığı öne sürülen bir av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Yunus Ü, yüz, kol ve göğsünden yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmuyor
İhbar üzerine olay yerine ambulansla sevk edildi. Yunus Ü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kimseden şikayetçi olmadı
Yunus Ü’nün, ziyarete gittiği iş yerinde nereden geldiğini görmediği deneme yapılan bir av tüfeğinden geldiğini düşündüğü saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu yaralandığını, ancak olayla ilgili kimseden şikayetçi olmadığını belirttiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.