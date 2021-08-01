Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

7 kişinin öldürüldüğü katliama ilişkin görüntülerde, vahşetin boyutu gözler önüne serilirken, katilin soğukkanlı tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Konya’nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi almış, eve giren sağlık ekipleri de 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Cinayetlerin ardından ateşe verildiği belirtilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

SOSYAL MEDYADA ‘TÜRK-KÜRT’ MESELESİ DENİLDİ

Türkiye'yi dehşete düşüren katliam ile ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yapmış, "Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz. Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Bunu bu meseleye çekmek altını çizerek söylüyorum, bu saldırı kadar tehlikelidir ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır." demişti.

Benzer açıklamalar da İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den gelmişti.

Altun, "Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır." derken, Adalet Bakanı Gül, "Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil." ifadesini kullanmıştı.

Konya'daki katliam görüntüleri VİDEO

CİNAYETLERİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

O korkunç cinayetlere yönelik görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde Yaşar Dedeoğulları (65), eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları'nın (35) bulunduğu eve giden Mehmet Altun’un (33), aileyi bahçede silah zoruyla bir araya getirdiği, bir süre sonra da aile üyelerini kurşun yağmuruna tuttuğu anlar yer aldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR

Öte yandan Dedeoğulları ailesine saldırıp, 7 kişiyi öldüren ve K. ailesinin yakını olduğu belirtilen Mehmet Altun, polis ekiplerince her yerde aranıyor.

Polis, Altun'un kaçtığı güzergahlar ve aracını terk edip gittiği bölgelerde çalışmaları yoğunlaştırırken, gözaltındaki 10 kişinin sorgusu ise sürüyor.