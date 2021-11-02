Koridorda yere düşen bedensel engelli kişiye karşı kurum çalışanlarının kayıtsız kaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

28 Temmuz'da Konya'daki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Ereğli Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde bir engelli mağdur oldu.

Merkezde bakımı yapılan ismi açıklanmayan bedensel engelli kişinin yere düşüp, sürünerek odaya girmesi ve görevlilerin de kayıtsız kalmasına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde koridorda yere düşen bedensel engelli kişiyi fark eden iki kadın görevli, yanına gelip bir süre konuşuyor, ardından ayrılıyor.

SÜRÜNEREK ODAYA GİRMEYE ÇALIŞIYOR

Engelli, yerde yatıp ve oturduktan sonra sürünerek odaya girmeye çalışırken çalışanlar da bu duruma kayıtsız kalıyor.

Konya'daki kurumda engelliye kayıtsız kalınmasına soruşturma ViDEO

İDARİ CEZA UYGULANDI

Yaşanan olayın rehabilitasyon merkezince Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. İdari soruşturma kapsamında sorumlulara gerekli idari cezaların uygulandığı, adli soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.





































