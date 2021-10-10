Koronalı şahıs dilenmek için Pendik'ten Kocaeli'ye gitti

Karantinada olmalarına rağmen dilenmek için dışarı çıkan şahıslar, küçük çocuklarını da planlarına alet etti. Ekipler cezai işlem uyguladı.

Karantina ihlalleri devam ediyor.

Kocaeli'nin Darıcı ilçesine dilenmek için gelen çiftin, çöp konteynırının dibinde oturması vatandaşların dikkatini çekti.

Yanında getirdikleri çocuklarının hareketsiz şekilde gözlerinin kapalı olduğunun fark edilmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Devriyede olan ekipler olay yerine gelerek GBT sorgusu için erkek dilenciden kimliğini istedi.

KORONAVİRÜS HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yanında olmadığını söyleyen şahsın, ayağa kalktığı sırada kimliğinin yere düştüğünü gören vatandaşlar ekiplere bildirdi.

G.H. isimli dilencinin yapılan GBT sorgusunda koronavirüs hastası olduğu belirlendi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Karantinada olması gereken çiftin, dilenmek için İstanbul Pendik'ten geldikleri ortaya çıktı.

Ceza yazılmaması için uzun süre dil döken G.H.'ye cezai işlem uygulandı.

"BURAYA GELECEK PARAYI BULMUŞ"

Şahısların ikisinde de yanlarında bir çocukla dilendiğini gördüklerini anlatan Latif Keskin, "Biz bu soğukta çocuğun burada olmasına üzülerek, zabıta ve polis ekiplerini aradık. Öncesinde polisi aramıştık, bizi zabıtaya yönlendirdiler. Zabıta ekiplerine biz yardımcı olmaları için talepte bulunduk ve ekiplere de 'Biz burada olacağız ve bekleyeceğiz' diye belirttik. Şans eseri bekçi arkadaşlar buradaymış, biz de onlara destek olmak amacıyla burada bulunduk. Zabıtalar da buraya gelmeseydi biz burada gerekirse evlerine kadar takip edecektik. Sadece 10 dakika içerisinde 2 araba buraya geldi ve 2 arabadan para aldılar.

O çocuk orada baygın yatıyor. Bu uyuma değil, bu bir baygınlık. O çocuğa ne verdiler, ne yaptılar onu da bilmiyoruz. 'Kimliğim yok' dedi, ayağa kalktığında kimliğini biz bulduk, yerdeydi. Kimliğini verdik, pozitif çıktı. Paraya ihtiyacı olduğunu söylemesine rağmen kendisi Pendik’ten buraya gelecek parayı bulabilmiş ve oradaki belediye ekiplerinden yardım talep etmemiş, gelmiş burada 'Devlet bana bakmıyor' diyor, öyle bir dünya yok" dedi.



