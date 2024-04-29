Diyarbakır'da CHP'li başkan adayı evinde ölü bulundu Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı adayı olan Abdülkadir Bedir, evinde ölü bulundu.

İHA

Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'nin Sur ilçesi belediye başkan adayı olan ve Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitede yalnız yaşayan Abdülkadir Bedir'den haber alamayan yakınları evine gitti.

Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Bedir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)