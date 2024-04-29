Diyarbakır'da CHP'li başkan adayı evinde ölü bulundu

İHA
Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'nin Sur ilçesi belediye başkan adayı olan ve Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitede yalnız yaşayan Abdülkadir Bedir'den haber alamayan yakınları evine gitti.
Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Bedir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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