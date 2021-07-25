Kuraklıktan etkilenen Kuyucuk Gölü, bu yıl da kurudu. Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında olan gölün kuruması ile bölgeyi ziyarete gelen vatandaşlar, hayal kırıklığına uğradı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Alanı olan ve Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kuyucuk Gölü, kuraklıktan etkilendi.

Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte olan göl, bu yıl da kurudu.

Göl, göç eden birçok kuş türüne ev sahipliği yapması ile biliniyordu.

2019’DA CAN SUYU VERİLDİ

2019'da da tamamen kuruyan göle, Kars Valiliği öncülüğünde yürütülen proje kapsamında sondaj çalışmasıyla ‘can’ suyu verilmişti.

Su seviyesinin ilkbahar mevsiminde yükselmesi ile göl, binlerce göçmen kuşu ağırlamıştı.

Fakat hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve etkili olan kuraklık, Kuyucuk Gölü’nün ikinci kez kurumasına yol açtı.

Koruma altındaki Kuyucuk Gölü, tamamen kurudu ViDEO

GÖLÜN ORTASINDA BAĞLAMA ÇALDI

Ziyarete gelen vatandaşlar, gölün kuruduğunu görünce hayal kırıklığı yaşadı.

Kuyucuk köyünden Taner Göktaş da kuruyan göl ortasında bağlamasını eline aldı. Yazıp bestelediği ‘Kurudu çöl oldu Kuyucuk Gölü’ türküsünü söyledi.

“VAR İLE YOK OLMAYI BURADA GÖRDÜM”

Taner Göktaş, daha önce de gölün kuruduğunu ancak sondaj çalışmasıyla su verildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Gölü kupkuru görünce ciğerim yandı. Var ile yok olmayı burada gördüm. Dün burası vardı, hatıralarımız vardı ve bugün yok. Su yerine simsiyah toprak var. Bu gölde hatıramız çoktu.





“ATLARIMIZI YIKARDIK, BURADA YÜZERDİK”

Kışın 40-50 santim kar olurdu ve buzla kaplanırdı. Buzun üzerinde topaç oynardık, kızaklarla kayardık, atlarımızı yıkardık ve burada yüzerdik. Şimdi gölün tam ortasındayım, ne yazık ki suda değil, karada toprağın üzerindeyim. Bu bana çok acı verdi, bizim için çok büyük bir kayıptır."





Göktaş KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun göle büyük emekleri olduğunu belirtti. Gölün dünyaya tanıtılmasında katkıları olduğunu ifade etti.

“FOTOĞRAFLARDAN GÖRMÜŞTÜM, ÇOK GÜZELDİ”

Almanya'dan memleketi Kars'a ziyarete gelen Melisa Taşkapu ise ilk defa bölgeyi ziyaret ettiğini belirterek, "Herkes gölden çok bahsetmişti, görmek istiyordum ama nasip değilmiş. Her yer kupkuru, inşallah seneye görürüm. Bizimkiler hep bahsediyordu. Babam burada doğup büyüdü ama bir şey göremedim. Fotoğraflardan görmüştüm, çok güzeldi. Şimdi yürüyerek gölün ortasına geldik.” sözlerini kaydetti.

Köye en son 2016 yılında geldiğini belirten Bülent Taşkapu, o zaman göldeki su seviyesinin iyi durumda olduğunu ifade etti.

Bu yılki manzara karşısında şok yaşadığını söyleyen Taşkapu, "Maalesef gölün o güzelliklerini göremedik. İklim değişikliği bizim gölü de etkiledi, çok hüzünlüyüm." ifadelerini kullandı.