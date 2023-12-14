Kötü haber Artvin'den geldi... Yeni yıl öncesi sahte içkiden ilk ölüm! Artvin'de sahte içki içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

İHA

Her yeni yıl öncesi dolaşımında artış yaşanan sahte alkol bu yıl da kendini gösterdi.

Alınan önlemlere rağmen piyasaya sürülen sahte ürünler bu sene de can aldı.

Artvin'de 49 yaşındaki Fahri Özdemir il merkezi Çarşı Mahallesindeki evinde nişanlısı ile alkol aldıktan bir süre sonra fenalaştı.

Bu durumu gören nişanlısı 37 yaşındaki G.Ç. hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Evinde hayatınıkaybetti

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri evde yatak odasında yatak üzerinde hareketsiz halde yatan Fahri Özdemir'in öldüğünü tespit etti.

Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Özdemir'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Özdemir'in sahte alkolden öldüğü şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)