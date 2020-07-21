Küçükçekmece'de 2 çocuğa araba çarptı

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Söğütlüçeşme Mahallesi'nde sokakta oynayan iki kardeşe otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir sürücü, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu iki kardeş Muhammed M.(8) ve Furkan M.(6)'ye çarptı.

Otomobilin çarptığı çocuklar kanlar içinde yerde kaldı. Çocukları yaralı halde gören aile evlerinden sokağa koştu.

ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilin sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

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