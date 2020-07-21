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    Küçükçekmece'de 2 çocuğa araba çarptı

    Söğütlüçeşme Mahallesi'nde sokakta oynayan iki kardeşe otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 21.07.2020 - 23:56
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    Küçükçekmece'de 2 çocuğa araba çarptı

     

    İstanbul Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir sürücü, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu iki kardeş Muhammed M.(8) ve Furkan M.(6)'ye çarptı.

    Otomobilin çarptığı çocuklar kanlar içinde yerde kaldı. Çocukları yaralı halde gören aile evlerinden sokağa koştu.

    Küçükçekmece'de 2 çocuğa araba çarptı #1

    ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Yaralı çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Otomobilin sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

    Küçükçekmece'de 2 çocuğa araba çarptı VİDEO

    Küçükçekmece'de 2 çocuğa araba çarptı #2

    Küçükçekmece'de 2 çocuğa araba çarptı #3

    Küçükçekmece'de 2 çocuğa araba çarptı #4

    Küçükçekmece'de 2 çocuğa araba çarptı #5

    Küçükçekmece'de 2 çocuğa araba çarptı #6

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