Petrol
78.41
0.73%
Euro
19.7979
-0.47%
Dolar
18.7721
0.16%
Altın
1.108
-0.85%
Borsa
5136
0.00%
Bitcoin
319.923
0.35%
BTXN Coin
7.13
-2.99%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Küçükçekmece'de el frenini çekmeyen sürücü panik yarattı

    Caddeye aracını park ederek alışverişe giden sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç, geri giderek dönerci dükkanına girdi.
    • 05.01.2023 - 16:29
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 16:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece'de el frenini çekmeyen sürücü panik yarattı

    İstanbul Küçükçekmece'de aracını park ederek alışverişe giden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu.

    Bir süre sonra park halindeki otomobili geri geri gelerek dönerci dükkanına girdi.

    O sırada aracın geldiğini gören bir kişi ise son anda fark ederek kaçmayı başardı.

    Kazada kimse yaralanmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Kamerada, aracın geri geri geldiğini gören bir kişinin, son anda kurtulduğu da görüldü.

    “Çok şükür yaralı yok”

    Kaza ile ilgili konuşan döner ustası Mustafa Güldüren, “Araba geri geri geldi. Buraya çarptı, ufak bir kaza geçirdik. Ben vardım, ustamız vardı, müşterilerimiz vardı. Çok şükür yaralı yok.” diye konuştu.

    Küçükçekmece'de el frenini çekmeyen sürücü panik yarattı VİDEO

    Küçükçekmece de el frenini çekmeyen sürücü panik yarattı #1


    Barış Alper Yılmaz: Golümü attım, çok mutluyum
    Futbol

    Barış Alper Yılmaz: Golümü attım, çok mutluyum

    PlayStation 5 stoklarındaki sıkıntı sona erdi
    Teknoloji

    PlayStation 5 stoklarındaki sıkıntı sona erdi

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!
    Advertorial

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!

    Görüş Bildir