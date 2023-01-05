Küçükçekmece'de el frenini çekmeyen sürücü panik yarattı

Caddeye aracını park ederek alışverişe giden sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç, geri giderek dönerci dükkanına girdi.

İstanbul Küçükçekmece'de aracını park ederek alışverişe giden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu.

Bir süre sonra park halindeki otomobili geri geri gelerek dönerci dükkanına girdi.

O sırada aracın geldiğini gören bir kişi ise son anda fark ederek kaçmayı başardı.

Kazada kimse yaralanmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kamerada, aracın geri geri geldiğini gören bir kişinin, son anda kurtulduğu da görüldü.

“Çok şükür yaralı yok”

Kaza ile ilgili konuşan döner ustası Mustafa Güldüren, “Araba geri geri geldi. Buraya çarptı, ufak bir kaza geçirdik. Ben vardım, ustamız vardı, müşterilerimiz vardı. Çok şükür yaralı yok.” diye konuştu.

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