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    Küçükçekmece’de, evden kaçan kadın eve götürülürken araçtan atladı

    Evden kaçan bir kadın, bulunduktan sonra polis merkezinde babasına teslim edildi. Kadın, babası eve götürürken aracın kapısını açıp yola atladı.
    • İHA
    • 09.10.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 10:44
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    Küçükçekmece’de, evden kaçan kadın eve götürülürken araçtan atladı

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde evden kaçan bir genç kadın, 8 Ekim Cuma günü, bulunduktan sonra polis merkezine götürüldü.

    Kadının babası, polis merkezine gelip kızını aldıktan sonra eve dönmek üzere arabaya bindi.

    YERDE SÜRÜKLENDİ

    Evden kaçan kadın, araç saat 17.00 sıralarında İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi’nde seyir halindeyken, kapıyı açıp yola atladı.

    Bir süre yerde sürüklenen kadının yaralanması üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Küçükçekmece’de, evden kaçan kadın eve götürülürken araçtan atladı VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Küçükçekmece’de, evden kaçan kadın eve götürülürken araçtan atladı #1

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