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- Küçükçekmece’de, evden kaçan kadın eve götürülürken araçtan atladı
Küçükçekmece’de, evden kaçan kadın eve götürülürken araçtan atladı
Evden kaçan bir kadın, bulunduktan sonra polis merkezinde babasına teslim edildi. Kadın, babası eve götürürken aracın kapısını açıp yola atladı.
- İHA
- 09.10.2021 - 10:33
- Güncelleme : 09.10.2021 - 10:44
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde evden kaçan bir genç kadın, 8 Ekim Cuma günü, bulunduktan sonra polis merkezine götürüldü.
Kadının babası, polis merkezine gelip kızını aldıktan sonra eve dönmek üzere arabaya bindi.
YERDE SÜRÜKLENDİ
Evden kaçan kadın, araç saat 17.00 sıralarında İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi’nde seyir halindeyken, kapıyı açıp yola atladı.
Bir süre yerde sürüklenen kadının yaralanması üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Küçükçekmece’de, evden kaçan kadın eve götürülürken araçtan atladı VİDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.