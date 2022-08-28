Gaz ile freninin yerini karıştıran kadın sürücü, nöbetçi eczaneye daldı. Kaza neticesinde 1 kişi yaralanırken, eczanede ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Atatürk Caddesi’nde, saat 11.30 sıralarında, fırından ekmek aldıktan sonra otomobiline binen kadın sürücü, gaz ile freni karıştırınca kaza kaçınılmaz oldu.

Otomobil, önünde bulunan sarı park demirini hızlıca aşarak içerisinde, bir alışveriş merkezinde bulunan nöbetçi eczanenin içine daldı.

Çarpmanın etkisi ile ilaçlar dükkanın her yerine dağılırken, ilaçlardan biri eczane çalışanının kafasına isabet etti.

Kapılar ve bankolar otomobili yavaşlattı

İHA’nın haberine göre; otomobili, eczanenin kapısı ve kapı önünde bulunan bankolar yavaşlattı. Dükkandaki vatandaşlar, can havli ile sağa sola kaçıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza neticesinde hem araçta hem eczanede maddi hasar meydana geldi.

Küçükçekmece'de, gaz ile freni karıştırınca eczaneye daldı ViDEO

“Bugün içeride bütün çalışanlar bulunuyormuş”

Onur Esin isimli bir vatandaş, “Ben olay olduktan yaklaşık 5 dakika sonra geldim. Geldiğimde etraf kalabalıktı, içeride çalışan arkadaşların birinin kafasına bir şey düşmüştü. Buzlu su koymuştu kafasına. Sanırım pedalları karıştırmış fren yerine gaza basılmış, sürücü de içeri girmişti. Eczane açıkmış, bugün pazar nöbetçiymiş bugün içeride bütün çalışanlar bulunuyormuş. Onlarda bayağı korkmuşlardı.”

Eczanenin nöbetçi olarak görevine devam etmesi için çalışanlar tarafından büyük çaba sarf edildi.