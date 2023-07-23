Küçükçekmece'de genç kızı kör eden maganda tutuklandı

DHA

Magandaların ardı arkası kesilmiyor…

Bu kez dehşetin adresi İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi oldu.

Tarihler, 20 Temmuz Perşembe günü saat 23.30’u gösteriyordu.

16 yaşındaki Havin Karaoğlan ve teyzesi Zilan Balbal, evlerinin oturdukları sırada, 2 el silah sesi duyuldu.

Karaoğlan, nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların birinin gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Kanlar içinde kalan genç kız, komşuları tarafından hızla hastaneye kaldırıldı.

Genç kızın hastanede çekilen tomografisinde merminin sol gözünü parçalayarak içeride kaldığı tespit edildi.

Gözünü kaybeden Karaoğlan'ın birçok ameliyattan geçeceği belirtilirken, önceki gün öğle saatlerinde ilk ameliyatı yapıldı.

Yaşananları anlatan ve genç kız yaralandığı sırada yanında bulunan Zilan Balbal, şöyle konuştu:

Kapımızın önünde yeğenimle oturuyorduk. Oturalı 1-2 dakika olmuştu. Sağ çaprazdan, bir binadan olduğunu düşünüyoruz, 1-2 el silah sesi geldi. Yeğenimin her yeri kan revan içinde kaldı. Komşumuzun arabasıyla alıp özel hastaneye götürdük. Göz doktoru olmadığı için oradan da devlet hastanesine getirdik. 3-4 tane ameliyat gerekiyormuş. Röntgende tam olarak görünmüyor, parlama yapıyor ama doktorlar kurşun olduğunu düşünüyorlar. Kurşunu içeride bırakacaklarmış. Şu an için hayati tehlikesi olduğuna dair bir şey söylemediler. Ancak bir gözü kör, o kesin. Kurşun içeride.