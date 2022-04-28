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    Küçükçekmece'de içerisinde 3’ü bebek 8 kişinin olduğu otomobil yandı

    İçerisinde 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu otomobil, seyir halindeyken alev alarak yandı. Otomobildeki aile son anda çıkarken, alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi.
    • 28.04.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 08:47
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    Küçükçekmece'de içerisinde 3’ü bebek 8 kişinin olduğu otomobil yandı

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi TEM Otoyolu Basın Ekspres bağlantı yolunda seyir halinde olan İbrahim Kalaycı'nın kullandığı 34 MD 2433 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

    00.30 sıralarında alevleri fark eden sürücü, hemen otomobili kenara çekerek ailesi ile birlikte dışarı çıktı.

    Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

    Polis, yolu kapattı

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti.

    Polis ekipleri de yolu kapatarak önlem aldı.

    İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan otomobil söndürüldü.

    Küçükçekmece'de içerisinde 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu otomobil yandı VİDEO

    Can kaybı yok

    Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

    Yanan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Polis ekipleri de yolu tekrar trafiğe açtı.

    Küçükçekmece de içerisinde 3’ü bebek 8 kişinin olduğu otomobil yandı #1

    “3’ü bebek 8 kişiydik”

    Otomobilin sürücüsü İbrahim Kalaycı, “Yolda ilerliyordum. Otomobil ön taraftan alev aldı. Hemen sağa çektim. Otomobilde 3 bebek vardı, 8 kişiydik. Sonra ailemi eve gönderdim.” dedi.

    DHA'nın haberine göre polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Küçükçekmece de içerisinde 3’ü bebek 8 kişinin olduğu otomobil yandı #2

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