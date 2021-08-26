Kapısı açık seyir halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın, yola düştü. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Cennet Mahallesi’nde, E.A idaresindeki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Zeytinburnu arasında sefer yapan 89A numaralı İETT otobüsü, durağa yaklaştığı sırada kapısını açtı.

Bu sırada durakta inecek olan Ş.A. isimli kadın ise kapıya yöneldi.

Otobüs kasisten geçtiği sırada kadın aniden inmeye çalıştı. Dengesini kaybeden kadın, yola düştü.

YOLCULAR YARDIMINA KOŞTU

Kadının düştüğünü fark eden sürücü dururken, otobüstekiler kadının yardımına koştu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Ş.A.’yı hastaneye kaldırırken, sürücü E.A, ise Küçükçekmece Polis Karakolu’na götürüldü.

ŞOFÖR SERBEST KALDI

Hayati tehlikesi olmayan kadın tedavisinin ardından sürücüden şikayetçi olurken, otobüs sürücüsü ise ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece’de kadın seyir halindeki otobüsten düştü ViDEO