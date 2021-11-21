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    Küçükçekmece'de kafe sahibi ile müteahhidin kavgası

    Bir kafenin sahibi ile müteahhit arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kavganın dakikalarca sürdüğü gözlerdi.
    • DHA
    • 21.11.2021 - 09:56
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    Küçükçekmece'de kafe sahibi ile müteahhidin kavgası

    8 Kasım'da İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Atakent 4. Cadde'de bulunan kafe sahibiyle müteahhit olduğu öğrenilen kişi arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesinin ardından müteahhittin olduğu grupla kafe sahibinin olduğu iki grup kavga etmeye başladı.

    Kafe sahibi kavga sırasında yaralanınca yanındaki silahı karşı gruba doğru ateşlemeye başladı.

    BİR KİŞİ AYAĞINDAN YARALANDI

    Silahtan çıkan mermiler, bir kişiyi ayağından yaraladı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri geldi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken ambulansa alınan yaralılar hastaneye götürüldü.

    Defalarca ateşlenen silah nedeniyle çevrede panik oluştu.

    Küçükçekmece de kafe sahibi ile müteahhidin kavgası #1

    Küçükçekmece de kafe sahibi ile müteahhidin kavgası #2

    Küçükçekmece de kafe sahibi ile müteahhidin kavgası #3

    Küçükçekmece de kafe sahibi ile müteahhidin kavgası #4

    Küçükçekmece de kafe sahibi ile müteahhidin kavgası #5

    Küçükçekmece de kafe sahibi ile müteahhidin kavgası #6

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