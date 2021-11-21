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Küçükçekmece'de kafe sahibi ile müteahhidin kavgası

Küçükçekmece'de kafe sahibi ile müteahhidin kavgası

Bir kafenin sahibi ile müteahhit arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kavganın dakikalarca sürdüğü gözlerdi.