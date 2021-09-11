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    Küçükçekmece’de, kargo firması deposuna sahte alkol operasyonu

    Küçükçekmece’de bir kargo firmasının deposunda sahte alkol bulunduğu ve piyasaya sürüldüğü belirlendi. Yapılan baskında, 6 çalışan gözaltına alındı.
    • DHA
    • 11.09.2021 - 09:37
    • Güncelleme : 11.09.2021 - 09:50
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    Küçükçekmece’de, kargo firması deposuna sahte alkol operasyonu

    İstanbul’da, 7 Eylül Salı günü, Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir kargo firmasının deposunda sahte alkol bulunduğu ve piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Kargo firmasının deposuna baskın düzenlendi. Baskında, litrelerce sahte alkolün kamyonlarla depoya getirilerek çalışanlar tarafından bidonlara konduğu ve sahte etiketlerle orijinal süsü verildiği tespit edildi.

    KARGO DAĞITIR GİBİ PİYASAYA SÜRDÜLER

    Ayrıca, firma çalışanlarının yakalanmamak için sahte alkol kutularının üzerine kargo firmasının etiket ve logolarını yapıştırdıkları, çalışanların alkol siparişlerini firmaya ait araçlarla kargo dağıtımı yapılıyormuş gibi piyasaya sürdükleri belirlendi.

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    ELE GEÇİRİLENLER

    Olayla bağlantılı olduğu belirlenen kargo firmasının depo çalışanlarından 6 kişi gözaltına alındı.

    Aramalarda; 4 bin 525 litre alkollü sıvı, 620 alkol kiti, 47 bin 500 alkol etiketi, 145 bidon kapağı, 4 derece ve 1 alkol ölçüm cihazı ele geçirildi.

    Küçükçekmece’de, kargo firması deposuna sahte alkol operasyonu VİDEO

    4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

    Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Küçükçekmece’de, kargo firması deposuna sahte alkol operasyonu #2

    Küçükçekmece’de, kargo firması deposuna sahte alkol operasyonu #3

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    Küçükçekmece’de, kargo firması deposuna sahte alkol operasyonu #5

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    Küçükçekmece’de, kargo firması deposuna sahte alkol operasyonu #7

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