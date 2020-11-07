Küçükçekmece'ce eczaneden çıkan yaşlı adam yolun karşısına geçerken tırın altında kaldı. Yaşlı adamı sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana gelen olayda, 75 yaşındaki Sevdakar Bingöl eczaneden alışveriş yaptıktan sonra yaya geçidinden karşıya geçmek için yürümeye başladı.

Yaya geçidinde duran tırın önünden yürümeye başlayan Bingöl aracın hareket etmesiyle altında kaldı.

Durumu fark eden şoför hemen tırı durdurdu. Çevrede bulunan vatandaşlar da tır altında kalan yaşlı adamı çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de karşıdan karşıya geçmek isterken tır ezdi VİDEO

DURUMU İYİ

Vatandaşlar tarafından tır altından çıkarılan Sevdakar Bingöl ambulansa alındı. Polis ekipleri de TIR sürücüsünü gözaltına alarak karakola götürdü. 75 yaşındaki yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı caddede bulunan dükkânların güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"KULAKLARI DUYMUYOR"

Sevdakar Bingöl'ün alışveriş yaptığı eczanenin sahibi olan Ali Demir kaza anını anlattı. TIR sürücüsünün yaşlı adamı görmediğini ifade eden Demir, "Müşterim ilaç aldı, zaten kulakları çok fazla duymuyor. Eczaneden çıktıktan sonra yaya geçidinde duran tırın kendisi için durduğunu sanarak önünden geçti. Tır şoförünün onu görmesi mümkün değil ölü noktada olduğu için. Tam önünden geçerken altına alıp sürükledi. Durumu kötü değil, altından krikolarla çıkarttılar." dedi.













