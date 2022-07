Yolda köpeğiyle birlikte yürüyen kadının köpeğine eziyet etmesi çevredekiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Görüntünün adresi İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi...

Köpeğini gezdirmeye çıkaran kadının bağırarak tepki göstermesi mahallelinin dikkatini çekti.

Kimliği belirsiz kadının bir süre sonra köpeğine şiddet uygulamasına vatandaşlar tepkisiz kalmadı.

"Nasıl vurabiliyorsun ona..."

O anları gören mahalle sakini cep telefonuna kaydederek "Nasıl vurabiliyorsun ona, bakamıyorsan bırak, ellerin kırılsın" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'de köpeğine şiddet uygulayan kadına vatandaşlar tepki gösterdi VİDEO

Köpeğini çekiştirerek uzaklaştı

An be an kaydedilen görüntüde kadının köpeğe vurduğu, tasmasını çekiştirdiği ve "salak" diye bağırdığı görüldü.

İHA'nın aktarımına göre; Tepki gören kadın köpeğini çekiştirerek oradan uzaklaştı.