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    Küçükçekmece'de müsilaj ada görüntüsü oluşturdu

    Deniz salyası Küçükçekmece açıklarında ada görüntüsüne neden olurken, o anlar havadan çekildi.
    • DHA
    • 10.06.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 09:42
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    Küçükçekmece'de müsilaj ada görüntüsü oluşturdu

    Marmara Denizi'nde etkil olan deniz salyası, Küçükçekmece açıklarında sahile kadar ilerleyerek, Menekşe Deresi'ne ulaştı.

    ADA GÖRÜNTÜSÜ

    Denizdeki canlı yaşamını tehdit eden deniz salyası, farklı bölgelerde görülmeye devam ediyor.

    Son olarak Küçükçekmece açıklarını kaplayan müsilaj havadan görüntülendi.

    Görüntülerde hat şeklinde uzanarak, adeta bir ada görünümü oluşturan müsilaj tabakası dikkati çekti.

    Küçükçekmece açıklarında müsilaj adası oluştu VİDEO


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