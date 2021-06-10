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- Küçükçekmece'de müsilaj ada görüntüsü oluşturdu
Küçükçekmece'de müsilaj ada görüntüsü oluşturdu
Deniz salyası Küçükçekmece açıklarında ada görüntüsüne neden olurken, o anlar havadan çekildi.
- DHA
- 10.06.2021 - 09:36
- Güncelleme : 10.06.2021 - 09:42
Marmara Denizi'nde etkil olan deniz salyası, Küçükçekmece açıklarında sahile kadar ilerleyerek, Menekşe Deresi'ne ulaştı.
ADA GÖRÜNTÜSÜ
Denizdeki canlı yaşamını tehdit eden deniz salyası, farklı bölgelerde görülmeye devam ediyor.
Son olarak Küçükçekmece açıklarını kaplayan müsilaj havadan görüntülendi.
Görüntülerde hat şeklinde uzanarak, adeta bir ada görünümü oluşturan müsilaj tabakası dikkati çekti.
Küçükçekmece açıklarında müsilaj adası oluştu VİDEO