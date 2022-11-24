Evine giderken sokakta genç bir kızın tacize uğradığını gören vatandaş, havaya ateş açarak engel olmaya çalıştı. Ardından tacizciyi iş yerine götürüp şiddet uyguladığı anları kaydetti.

İstanbul'da yeni bir taciz olayı daha yaşandı...

Bu kez görüntülerin adresi Küçükçekmece.

Geçtiğimiz akşam iş yerinden çıkan 17 yaşındaki Y.E., evine giderken sokakta bir genç kızın taciz edildiğini fark etti.

Havaya ateş açarak engelledi

Genç kızın çığlık seslerine duyarsız kalmayan Y.E., babasına ait olduğunu belirttiği ruhsatlı silahla havaya ateş açarak tacizi engellemeye çalıştı.

Tacizciyi darbetti

Bunun üzerine genç kızı bırakan şahsı yakalayan genç, iş yerine götürüp şiddet uyguladı.

DHA'nın aktarımına göre; o anları da cep telefonu kamerasına anbean kaydetti.

Küçükçekmece'de tacizci havaya ateş açılarak engellendi VİDEO



"Genç kızı sakinleştirdim evine kadar bıraktım"

Yaşananları anlatan Y.E., "İş yerimden çıktım. Evime giderken o esnada bağırma sesi duydum. Bir genç kız gördüm, çığlık atıyordu. Mahallede de kimse yoktu. Benim yanımda da biri daha vardı, korkmadım ve bağırdım. O tek kişiydi, bir çocuk vardı. Genç kızı zorla götürmeye çalışıyordu, izin vermedim. Çocuk daha sonra kaçtı. Genç kızı sakinleştirdim, daha sonra evine kadar bıraktım. Kendisi bana teşekkür etti. Daha sonra ayrıldım ve ailemle yemeğe gittim. Herkesin kardeşi var, korkmadım. Yine olsa yine yaparım." dedi.













