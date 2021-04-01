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- Küçükçekmece'deki kadın, bina önündeki paspası çaldı
Küçükçekmece'deki kadın, bina önündeki paspası çaldı
- İHA
- 01.04.2021 - 11:54
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçükçekmece'de gündüz vakti ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.
İlçede yaşanan ilginç hırsızlık olayı görenlere bu kadarına da pes dedirtti.
Bir sokak üzerinde yürüyen kadın bir binanın önünde geçerken bir anda binanın bahçesine doğru yönelerek yerde bulunan paspası katlayarak aldı.
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GİTTİ
Daha sonra binanın bahçesinden çıkan kadın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederek gözden kayboldu.
Olay bina sakinlerinin bahçede bulunan paspasın yerinde olmadığını fark etmesi üzerine güvenlik kameralarını incelemesiyle ortaya çıktı.
Küçükçekmece'deki kadın, bina önündeki paspası çaldı VİDEO
KAMERAYA YANSIDI
Görüntüleri izleyince hırsızlığı fark eden bina sakinleri şoke oldu. Görüntüler de kadın yolda yürürken bir anda durarak binanın bahçesine giriyor. Yerdeki paspası katlıyor ve binanın bahçesinden çıkarak yoluna devam ediyor.