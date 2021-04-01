Yolda yürüyen bir kadın, apartmanın önünde serilen paspası katlayarak aldı ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçükçekmece'de gündüz vakti ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

İlçede yaşanan ilginç hırsızlık olayı görenlere bu kadarına da pes dedirtti.

Bir sokak üzerinde yürüyen kadın bir binanın önünde geçerken bir anda binanın bahçesine doğru yönelerek yerde bulunan paspası katlayarak aldı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GİTTİ

Daha sonra binanın bahçesinden çıkan kadın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederek gözden kayboldu.

Olay bina sakinlerinin bahçede bulunan paspasın yerinde olmadığını fark etmesi üzerine güvenlik kameralarını incelemesiyle ortaya çıktı.

Küçükçekmece'deki kadın, bina önündeki paspası çaldı VİDEO







KAMERAYA YANSIDI

Görüntüleri izleyince hırsızlığı fark eden bina sakinleri şoke oldu. Görüntüler de kadın yolda yürürken bir anda durarak binanın bahçesine giriyor. Yerdeki paspası katlıyor ve binanın bahçesinden çıkarak yoluna devam ediyor.