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Kuşadası'nda 16 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

Kuşadası'nda 16 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

Aydın Kuşadası'nda pompalı tüfekle rastgele açtığı ateş sonucu 2'si çocuk 16 kişinin yaralanmasına neden olan Veli Özbaylar, tutuklandı. Yaralılardan 1'i çocuk 4 kişinin tedavisine devam ediliyor.