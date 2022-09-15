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    Kuşadası'nda 16 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

    Aydın Kuşadası'nda pompalı tüfekle rastgele açtığı ateş sonucu 2'si çocuk 16 kişinin yaralanmasına neden olan Veli Özbaylar, tutuklandı. Yaralılardan 1'i çocuk 4 kişinin tedavisine devam ediliyor.
    • 15.09.2022 - 19:35
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 19:43
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    Kuşadası'nda 16 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

    Dün saat 19.00 sıralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi, Tepe Sokak'ta meydana gelen olayda Veli Özbaylar, henüz belirlenemeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle çevreye ateş açtı.

    2'si çocuk 16 kişiyi yaraladı

    Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle 2'si çocuk 16 kişi yaralandı. Olaydan sonra İmam Sokak'ta elinde pompalı tüfekle bağırarak yürürken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüleri çekilen Özbaylar, polis tarafından gözaltına alındı.

    Tutuklandı

    Özbaylar, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    DHA'nın haberine göre, hastaneya yaralılardan 12'si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 1'i çocuk 4 yaralının ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

    Kuşadası nda 16 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı #1

    Kuşadası nda 16 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı #2


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