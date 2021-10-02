Kuşadası'nda 4 yavru köpek vahşice katledildi

Kuşadası'nda, 3 aylık 4 yavru köpek kimliği belirsiz kişilerden tarafından önce zaehirlendi, ardından bir tanesinin ise derisinin baş kısmına kadar yüzüldüğü belirlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Kadınlar Denizi Mahallesi'nde, 'çoban melezi' cinsi 3 aylık 4 yavru sokak köpeği ölü bulundu.

Köpeklerden 4'ünün kimliği belirsiz kişi veya kişilerce önce zehirlendiği, ardından 1 tanesinin ise derisinin baş kısmına kadar yüzüldüğü belirlendi.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

4 yavru sokak köpeğinin dün yerde hareketsiz yattığını gören hayvanseverler, durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan ambulansı olan 'Haybulans' ekipleri sevk edildi.

Yavru köpeklerin cansız bedenleri veteriner hekim kontrolünde Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülürken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

''BİZZAT ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM''

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaptığı açıklamada yaşanan vahşeti kınadı.

Başkan Günel açıklamasında, "Bugün sabah saatlerinde üzücü bir haber ile sarsıldık. 4 tane, henüz 3 aylık yavru sokak köpeği ne yazık ki zehirlenerek öldürülmüş. Bunu yapan ya da yapanların insanlıktan nasibini almamış cani ruha sahip olduğuna şüphe yok.

Kentimizde tüm canlılar yaşam hakkına sahiptir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kuşadası Belediye Başkanı ve bu kentin bir ferdi olarak sokak hayvanlarımızın yaşam hakkının savunucusu ve koruyucusu olacağım.

4 yavru köpeği öldürenlerin yakalanarak adalet önünde hesap vermesi için bizzat şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.