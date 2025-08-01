Kuşadası'nda gözaltına alınan doktor: Çocuğa bir gelecek vermek istedim

Aydın’ın Kuşadası İlçe Devlet Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Şebnem Deniz Ersoy (57), iddialara göre yeni doğum yapan bir annenin bebeğine bakamayacağını söylemesi üzerine para karşılığı çocuğu evlat edindi. Dr. Ersoy, bebeği evine götürüp bakıcı tutarak bakımını üstlendi.

BEBEĞİ HASTANEYE GÖTÜRÜNCE OLAY ORTAYA ÇIKTI

Olay, 27 Temmuz’da Dr. Ersoy’un evde bebeği kucağından düşürmesi ve daha sonra başkasına aitmiş gibi bakıcısı aracılığıyla hastaneye tedaviye göndermesiyle ortaya çıktı. Hastanedeki bir hemşire, çocuğun yüzü ve kafasındaki morlukları fark ederek durumu savcılığa bildirdi.

BAKICI VE DOKTOR, GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri, Dr. Ersoy ve bakıcıyı gözaltına aldı. Çocuğun tedavisi Aydın Adnan Menderes Hastanesi’nde devam ederken, Dr. Ersoy açığa alındı. Annenin ise Amasya’da gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemler sonrası bakıcı serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Dr. Ersoy adli kontrolle serbest bırakıldı.

Anne Özlem K.’nın ise ev hapsi cezası aldığı bildirildi.

"MÜVEKKİLİM İYİ NİYETLE ÇOCUĞA SAHİP ÇIKMAK İSTEDİ"

Dr. Ersoy’un avukatı Yunus Usta, soruşturmanın başlangıcında insan ticareti iddialarının olduğunu ancak yapılan incelemede böyle bir durumun tespit edilmediğini belirtti:

Müvekkilim tamamen iyi niyetle bir çocuğa sahip olmak amacıyla hareket etti. İnsan ticareti veya yasadışı bir eylem yoktur. Olay, kazayla bebeğin düşmesi ve tedavi için hastaneye götürülmesiyle ilgili. Savcılık da bu kanaate vardı ve serbest bırakıldı.

"BİR ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNMA FIRSATI BULDUM"

Dr. Şebnem Deniz Ersoy ise açıklamasında, 32 yıllık çocuk doktoru olduğunu ve Kuşadası halkı tarafından sevildiğini söyledi. Oğlunu kaybettikten sonra evlat edinme sürecine girdiğini, geçen yıl da buna yönelik bir girişim yaptığını ancak sonuçlanmadığını aktardı:

Bir çocuğun hayatına dokunma fırsatı bulunca ona iyi bir gelecek ve imkanlar sunmak istedim. Talihsiz bir kaza yaşandı, gerekli müdahaleyi yaptım ve çocuğu hastaneye götürdüm. Olayın adli vaka olarak kaydedilmesi sistemsel bir durum. Kamuoyunda farklı yansıtıldı ama ben emniyet ve yargıya güveniyorum.

Dr. Ersoy, bebeğin annesine para verip evlat edinmesiyle ilgili sorulara ise yanıt vermekten kaçındı.