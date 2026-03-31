Mustafa Bozbey'in aile imparatorluğuna operasyon: Dev servet ağı ortaya çıktı

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar sürüyor...

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında bu sabah düğmeye basıldı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de bulunduğu yapı, 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İŞLEM HACMİ 16 MİLYAR TL'YE YAKLAŞIYOR

Başkan Mustafa Bozbey’in merkezinde olduğu suç örgütüne yönelik yapılan MASAK tarafından yapılan araştırma sonucu yapılan tespitlerde 39 şahıs ve 7 şirketin üzerine kayıtlı suça konu edilen 213 taşınmaz ile 35 araç bulunduğu ve suça konu işlem hacminin toplam 15 milyar 951 milyon TL’yi bulduğu öğrenildi.

Toplam 59 şüpheli hakkında işlem yapılırken, operasyonun en çarpıcı yönü gözaltı listesinde ortaya çıktı.

Aynı soyadını taşıyan çok sayıda aile üyesi aynı dosyada yer aldı.

AİLECE GÖZALTI TESADÜF DEĞİL

Operasyonda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer, kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey ile aile çevresinden isimler gözaltına alındı.

Savcılık kaynaklarına göre bu tablo bir tesadüf değil. Soruşturma dosyasına giren bilgi ve belgeler, iddia edilen yapının yalnızca belediye içi bir organizasyon değil, aile ve akraba ilişkileri üzerinden yürütülen bir rüşvet çarkı olduğunu gösterdi.

PARAVAN ŞİRKETLERLE KURULAN SİSTEM ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın merkezinde Seres Gayrimenkul ve Verev İnşaat isimli iki şirket bulunuyor.

Bu şirketlerin; başkanın akrabaları adına kurulduğu, taşınmaz devirlerinde aktif kullanıldığı, gerçek ticari faaliyet göstermediği ve rüşvet gelirlerinin aktarımında 'paravan' rolü üstlendiği kaydediliyor.

Özellikle Seres Gayrimenkul’ün başkanın halasının oğlu adına kayıtlı olması, kardeşinin adresinin şirketle aynı çıkması ve şirketin piyasada görünür bir faaliyetinin olmaması dikkat çekti.

BAŞKANIN EŞİNE ALINAN VİLLA DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Dosyada yer alan tespitlere göre para trafiği, doğrudan aile bireylerine uzanıyor.

Başkanın kızına, eşine, aile vakfına yapılan ödemeler, özel kalem müdürü üzerinden aktarılan milyonlar, yapılan ilk tespitlerden sadece bazıları. Bulgular para akışının, paravan şirketler üzerinden aile bireylerine ulaştığını gösteriyor.

Soruşturmanın en çarpıcı başlıklarından birisi de başkanın eşine alınan villa oldu.

Yapılan tespitlere göre, paravan şirket hesaplarından yapılan para transferleriyle 2022 yılında, Seden Bozbey adına villa satın alındı.

Söz konusu villada, başkan ve eşinin halen yaşadığı tespit edildi.

ÖRGÜT YAPISI İDDİALARI GÜÇLENDİ

Paravan şirket yöneticileri, eski eş bağlantıları, belediye çalışanları ve iş insanları arasında kurulan karmaşık akrabalık ve ilişki ağı, soruşturmanın kapsamını genişletti.

Verev şirketi yöneticilerinin de aileyle akrabalık bağlarının bulunması, 'örgüt yapısı' iddialarını güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.

Operasyon kapsamında 55 şüpheli yakalanırken, 4 şüphelinin firari olduğu ve biri yurt dışında olmak üzere yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Şüphelilere ait adreslerde aramalar devam ediyor.

SORUŞTURMANIN İLK PERDESİ: AİLE HALKASI

Uzmanlara göre bu operasyonun ilk dalgasında aile bireylerinin hedef alınması kritik bir mesaj içeriyor.

Savcılık, iddia edilen yapının merkezinde para akışını kontrol eden aile halkasının bulunduğunu değerlendiriyor.

Bursa’daki bu dosya, klasik bir yolsuzluk soruşturmasının ötesine geçerek, "aile temelli kurulan yolsuzluk çarkı" iddiasıyla Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşiyor.

Dosya kapsamında çok sayıda imar yolsuzluğu, usülsüz emsal artışları ve bu artışlardan sağlanan rantlara dair tespitlerin olduğu ifade ediliyor.