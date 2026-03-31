Özkan Yalım'ın mal varlıklarına el konuldu

Türkiye'nin gözü Uşak'ta...

CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonları kapsamında, son olarak Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandı.

Sevgilisi ile Ankara'da gözaltına alınan Yalım'ın mal varlıklarına ise el konulduğu açıklandı.

TMSF ATANDI

Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında tutuklama kararı verilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, yürütülen soruşturma kapsamında mal varlığına el konulmasını talep etti.

Talebi inceleyen İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın talebinin "soruşturma kapsamında delil elde etmeye yönelik olduğu"nun anlaşıldığına ve kabulüne karar verdi.

Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, "Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, zimmet, irtikap ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığı, şüpheliye ait malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair MASAK raporu ve dosya kapsamında ciddi emarelerin olduğu, mezkur durumun soruşturmanın bulunduğu aşama itibarıyla zaruri olduğu tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşıldığı" belirtildi.

Kararda, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesi ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 17. maddesinin 2. fıkrası gereğince, taşınır ve taşınmazlara, ayrıca şüpheli Özkan Yalım'ın banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesabı (varsa emekli ve maaş hesapları hariç gerçek veya tüzel kişi nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraka, kiralık kasa mevcutlarına, sanal para hesaplarına, merkezi kayıt kuruluşuna bağlı aracı kurum hesaplarına, Sermaye Piyasaları Birliğine bağlı kuruluş hesaplarına) dahil tüm banka hesapları ile elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına el konulmasına karar verildiği bildirildi.

YALIM'IN MAL VARLIĞI: 31 TAŞINMAZ TESPİT EDİLDİ

2025/239999 sayılı dosya kapsamında hazırlanan raporda, Yalım adına kayıtlı 1 araç ve 31 taşınmaz bulunduğu tespit edildi.

Ancak şirketler üzerinden yapılan işlemler de dahil edildiğinde tablo genişledi.

ŞOFÖRÜ ÜZERİNDEN DEVİR YAPTI

İddialara göre, şoförü Cihan Aras üzerine gerçekleştirilen devirlerle birlikte toplamda 34 araç ve 114 taşınmaza ulaşıldı.

Raporda en dikkat çeken başlıklardan biri ise milyonlarca liralık hisse devirleri ve nakit hareketleri oldu.

24 MİLYON 625 BİN TL NAKİT ÇEKİLDİ

Yalım’ın yüzde 90 ortağı olduğu Yalım Petrol şirketindeki hisselerini şoförü Aras’a devrettiği, bu süreçte hesabından 24 milyon 625 bin TL nakit çekildiği ve aynı tutarın aynı gün aynı şubeden Aras tarafından hesaba yatırıldığı belirtildi.

Söz konusu işlemlerin, “hisse devri ödemesi” açıklamasıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

PETROLDEN TEKSTİLE GENİŞLEYEN YELPAZE

Benzer bir işlemin, Yalım’ın yüzde 95 ortağı olduğu Yalımlar Tekstil Gıda Petrol şirketinde de yaşandığı kaydedildi. Bu devir sırasında 9 milyon 500 bin TL’lik nakit hareketinin aynı yöntemle gerçekleştiği ve benzer şekilde kayda geçirildiği bildirildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu devirlerin ardından Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına 28 araç ve 55 taşınmaz, Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Nakliyat Hafriyat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına ise 5 araç ve 28 taşınmaz bulunduğu tespit edildi.

34 ARAÇ, 114 TAŞINMAZ

Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, Yalım’ın doğrudan ve dolaylı şekilde toplam 34 araç ve 114 taşınmazlık bir mal varlığına ulaştığı belirlendi.

Soruşturma dosyasında yer alan bu bulguların ardından, mal varlığı transferleri ve şirket devirlerinin “muvazaalı” olup olmadığına ilişkin incelemelerin derinleştirildiği öğrenildi.