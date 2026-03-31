Özkan Yalım ile sevgilisinin yazışmaları: Aşkım işe gitmeme gerek var mı

Türkiye, Uşak'ta yapılan operasyonu konuşuyor.

CHP'li belediyelere yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonları, Uşak'a kadar uzandı.

Ankara'da sevgilisi ile kaldığı otelde yakalanan Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet soruşturması kapsamında da tutuklandı.

Hem evli hem de 4 sevgilisi olduğu öğrenilen Özkan Yalım'la ilgili bugün yeni detaylar ortaya çıktı.

SEVGİLİSİNİ BORNOVA BELEDİYESİ'NDE İŞE ALDIRDI

Özkan Yalım'ın, sevgilisi Aslıhan A. isimli kadını, Bornova Belediyesi'nde işe aldırdığı ortaya çıktı.

Aslıhan A.'nın işe alım sürecinin de doğrudan Özkan Yalım tarafından yürütüldüğü belirlendi.

YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

İkilinin arasındaki WhatsApp yazışmaları ortaya çıkarken Aslıhan A.'nın, Yalım'a "Aşkım işe gitmeme gerek var mı?" diye sorduğu da görülüyor.

YALIM'A BELEDİYE YÖNETİMİYLE GÖRÜŞME YAPMASINI TALEP ETTİ

Yazışmalarda, Aslıhan A.'nın işe gitme zorunluluğunu kaldırmak için Bornova Belediye Başkanı ile görüşme talebini, sevgilisi Yalım'dan istediği görülüyor.

Aslıhan A.'nın "İşe gitmeye gerek var mı?" mesajına karşılık Yalım'ın, belediye yönetimiyle görüşme yapması yönünde talimat verdiği tespit edildi.

"GERÇEKTEN İŞE BAŞLIYORUM GALİBA"

Aslıhan A.'nın, arkadaşlarıyla kurduğu "Happy Girls" adlı WhatsApp grubunda işe alım sürecine ilişkin belgeleri paylaştığı da belirlendi.

Görüntülerde, Bornova Belediyesi'ne ait "Personel Bilgi Formu" yer alıyor ve Aslıhan A.'nın "Gerçekten işe başlıyorum galiba" mesajları dikkat çekti.

RESMİ SÜREÇLERE DE DAHİL EDİLDİ

Soruşturma dosyasına giren bir diğer detay, Bornova Belediyesi halkla ilişkiler biriminden gelen yazışmalar oldu.

Mesajlarda, Aslıhan A.'nın belediye başkanı tarafından toplantıya çağrıldığı ve resmi süreçlere dahil edildiği tespit edildi.

"KOKO GETİRMİŞ"

Telefon incelemesinde sadece işe alım değil, farklı suç unsurlarına ilişkin mesajlar da bulundu.

"Koko" ifadesiyle yapılan yazışmalarda, Aslıhan A.'nın bazı kişilerle birlikte uyuşturucu kullanımına yönelik planlar yaptığı görüldü.

Mesajlarda, "koko yapacağız" ve "koko getirmiş" gibi ifadeler yer aldığı ortaya çıktı.

EKİPLERİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Uzman ekipler, elde edilen dijital verilerin detaylı analizini sürdürüyor.

SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR

Teknik incelemelerin ardından soruşturmanın, hem işe alım sürecine ilişkin iddialar hem de uyuşturucu madde kullanımı ve temini konularını kapsayacak şekilde genişleyebileceği belirtiliyor.