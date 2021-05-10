Tehlikeli yolculuklarını sosyal medyada yayınlayan şahıslar, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Kuşadası-Söke karayolunda plakasız motosikletleriyle hem kendi canlarını hem de diğer yaya ve sürücülerin hayatlarını tehlikeye sokan motosikletli gruplar, o anlarını kayda alıp sosyal medyada paylaşıyor.

Paylaşımlarda, motosikletli gençlerin trafik güvenliğini nasıl tehlikeye düşürdükleri gözler önüne seriliyor.

TEK TEKER ŞOVLARI TEHLİKE SAÇIYOR

Ön tekerini havaya kaldırıp, son sürat giden sürücüler yürekleri ağızlara getirdi. Bir diğer videoda ise motosikletin saatte 200 kilometre hıza ulaştığı görüldü.

Çevredeki vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanan video görüntüleri sonrası ise polis ekipleri harekete geçti.

Son bir yıl içerisinde birkaç gencin motor kazasında yaşamını yitirdiği ilçede yaşanan kazalardan da ders almayan gençler, tehlikeli seyirlerine devam ediyor.

Kuşadası'nda motosikletli gençlerin tehlikeli anları