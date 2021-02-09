Kuşadası'nda örümcek hırsızın yakalanma anı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir merkezli depremde ağır hasar gören bir apartmana hırsızlık amacıyla giren kişi, polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi Terbaş Sitesi'nde ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle boşaltılan apartmana bir kişinin balkon korkuluklarına tutunarak çıktığını görenler, polise haber verdi.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede, apartmanın 5'inci kat balkonundaki kişinin hırsızlık suçundan kaydı bulunan T.E. olduğunu belirledi.

BALKONDAN AŞAĞIYA İNDİ

"Aşağı in" uyarısı üzerine T.E, beşinci kattan birinci kata balkon korkuluklarına tutunarak indi.

Örümcek hırsız yakalandı VİDEO

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

T.E.'nin balkon korkuluklarına tutunarak inmesi ve gözaltına alınma anı bir kişi tarafından telefonla görüntülendi.

Söz konusu bina, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar görmüştü.