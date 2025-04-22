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AA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Cafer Özkul, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depremlere ilişkin konuştu.

Simav ilçesinin Türkiye'nin aktif tektonik bölgelerinin birisinde yer aldığını söyleyen Özkul, son 3 gündür bölgede sismik hareketlilik yaşandığını belirtti.

"19 NİSAN'DAN BU YANA 100'ÜN ÜZERİNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİR"

Özkul, devamında şu ifadeleri kullandı:

Simav'da 19 Nisan'dan bu yana 100'ün üzerinde deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin en büyüğü dün akşam 4,3 büyüklüğünde olmuştur. Bu depremlere baktığımızda 19 Nisan'dan 21 Nisan'a kadar büyüklüklerinin arttığını görüyoruz. 21 Nisan'dan itibaren de artık deprem büyüklüğünün azaldığını görüyoruz.

"DEPREMLER, DAHA ÖNCE TESPİT EDİLMEMİŞ VE HARİTALANMAMIŞ BİR YERDE GERÇEKLEŞTİ"

Prof. Dr. Özkul, Yemişli köyü yakınlarındaki sismik aktivitelerin büyük deprem üretebilecek 3 önemli fay zonu arasında olduğunu belirterek, "Yemişli çevresindeki depremler Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bir bölgede yer alıyor. Küçük ölçekteki bu depremler, daha önce tespit edilmemiş ve haritalanmamış bir yerde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDEN ÖNCE YAKLAŞIK 50 SARSINTI OLMUŞTU"

Özkul, bölgede yaşanacak küçük depremlerin sağlam olmayan binaların duvarlarının çatlamasına neden olabileceğini vurguladı.

Bölgedeki sismik aktivitenin öncü ve artçı depremler olarak değerlendirilebileceğini bildiren Özkul, şu değerlendirmede bulundu: