İstanbul'da alacak meselesinde kan döküldü

Başakşehir'de alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, kaçan şüpheli ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.
İstanbul Başakşehir'de alacak kavgasında kan döküldü.
Boğazköy Mahallesi Kamelya Sokak'ta, alacak meselesi nedeniyle iki kişi arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
BİR KİŞİ YARALANDI
Kavgada bir kişi yaralanırken şüpheli kaçtı.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)