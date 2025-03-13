Haberler



3. Sayfa



Kütahya'da 4 gündür kayıp yaşlı kadın yarı baygın halde bulundu

Kütahya'da 4 gündür kayıp yaşlı kadın yarı baygın halde bulundu Gediz ilçesinde, 4 gün önce 'mukabeleye gidiyorum' diyerek evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın sabah saatlerinde yarı baygın halde bulundu.