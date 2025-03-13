Kütahya'nın Gediz ilçesinde, pazartesi gününden bu yana, AFAD, polis ekipleri ve gönüllü arama ekipleri yoğun çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalar sonucunda Cevriye Memiş, Muhipler Göleti civarındaki bir dere yatağında yarı baygın halde bulundu.
TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, Cevriye Memiş'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Yaşlı kadının sağlık durumu hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmezken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
YAŞLI KADININ BULUNDUĞU HABERİ BÖLGE SAKİNİNİ SEVİNDİRDİ
Arama çalışmalarında büyük özveri gösteren gönüllü ekipler, olay süresince kurdukları sosyal medya grubu üzerinden haberleşerek koordineli bir şekilde çalıştı.
Cevriye Memiş'in bulunmasıyla birlikte bölge halkı ve ekipler derin bir nefes aldı.
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