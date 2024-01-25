Kütahya'da 40 öğrenci, yemekten zehirlendi

İHA
Kütahya'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 40 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı.
5 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Öğrencilerin çoğu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, 5 öğrenci Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öğrencilerin durumları iyi
Hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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