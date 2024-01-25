Kütahya'da 40 öğrenci, yemekten zehirlendi Kütahya'da yaklaşık 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İHA

Kütahya'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 40 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı.

5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Öğrencilerin çoğu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, 5 öğrenci Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin durumları iyi

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)