Kütahya'da cami çıkışı cinayet: Bakın katil nerede saklanmış! 15 yıllık husumetlisi Süleyman Uymaz'ı cami çıkışında pompalı tüfekle vurarak öldürüp kaçan cezaevi firarisi Ali B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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DHA

Kütahya'nın Aslanpa ilçesinde cami çıkışında cinayet işlendi.

Açık cezaevinden bir süre önce firar eden Ali B., Haydarlar köyüne gitti.

Ali B., 15 yıl önce kavga ettiği ve husumetlisi olduğu belirtilen Süleyman Uymaz’ın camide olduğunu öğrenerek kapıda beklemeye başladı.

Ali B., uzun süre camiden çıkmasını beklediği Süleyman Uymaz'a tüfekle ateş açıp, kaçtı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Süleyman Uymaz, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Süleyman Uymaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ormanda saklandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmayla cinayet şüphelisi Ali B., Yunusemre Mahallesi Ragıp Gümüş Pala Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Ali B.’nin cinayetin ardından köye yakın ormana gittiği ve 3 gün boyunda burada gizlendiği tespit edildi.

Ali B.’nin husumetlisini öldürdüğü pompalı tüfek ile 5 fişek ise Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 15’nci kilometresindeki Gedikoğlu mevkisinde sakladığı yerde bulundu. Dört ayrı suçtan 4 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ali B., emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)