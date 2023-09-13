Kütahya'da kaçak kazı! 11 kişi yakalandı Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kaçak kazı yapanlardan 8’i suçüstü olmak üzere 11 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

AA

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde Tıraz köyünde kaçak kazı yapıldığını fark edenler durumu jandarmaya bildirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gitti.

Bölgeye giden Domaniç Jandarma Komutanlığı ekipleri; M.G, O.D.Y, S.C.T, M.T, C.D, H.İ.P, İ.Z, ve K.S'yi ekskavatör ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

11 kişiye adli işlem

Olay yerinden uzaklaşan H.B. ilçe merkezinde, S.P. ve Ö.A. da Kütahya merkezde yakalanarak savcılığa teslim edildi.

Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)