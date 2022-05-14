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    Kütahya'da alkollü yakalanan sürücünün annesinden savunma

    Alkollü araç sürücü polisleri görünce aracını çekti. Misafirliğe geldiğini iddia eden sürücünün annesi ekiplere, 'Oğlum doktor, parasıyla değil mi, içer' dedi.
    • 14.05.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 10:38
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    Kütahya'da alkollü yakalanan sürücünün annesinden savunma

    Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde seyir halinde olan 43 ABN 231 plakalı araç sürücüsü İ.A., trafik ekiplerini görünce aracını kenara çekti.

    Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, şoförü durdurup alkol muayenesi yapmak istedi.

    DHA'nın aktarımına göre, annesi N.A. ile birlikte misafirliğe geldiğini iddia ederek aracını park ettiği binada tanımadığı bir ailenin dairesine girmeye çalışan sürücü İ.A., alkol muayenesini kabul etmezken, ehliyetini ve kimliğini vermedi.

    Polis ekiplerine güçlük çıkarıp hakaretlerde bulunan İ.A. gözaltına alındı. Elleri kelepçelenen İ.A. polis aracına bindirildiği sırada annesi N.A. araya girdi.

    "Oğlum doktor, parasıyla değil mi içer"

    Alkollü direksiyon başına geçen oğlunu ‘Benim oğlum doktor. Parasıyla değil mi, içer’ diyerek savunan anne N.A. polislere hareket etti. Trafik ekipleri, sürücü İ.A.’nın polis merkezine götürülmesinin ardından aracı otoparka çekmek istedi.

    Kütahya da alkollü yakalanan sürücünün annesinden savunma #1

    Polislere hakaret ettiler

    Anne N.A. bu sefer de araçlarının çekilmemesi için çaba harcadı. Hakaret ettiği polis memurlarının şikayetçi olması üzerine anne N.A. da ifadesi için polis merkezine götürüldü.

    Kütahya'da alkollü yakalanan sürücünün annesinden savunma VİDEO

    2028'e kadar ehliyetine el konuldu

    Polis ekiplerince yapılan incelemede sürücü İ.A.’nın daha önce de 3 defa alkollü araç kullandığı için 2028 yılına kadar ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

    Kütahya da alkollü yakalanan sürücünün annesinden savunma #2

    Kütahya da alkollü yakalanan sürücünün annesinden savunma #3

    Kütahya da alkollü yakalanan sürücünün annesinden savunma #4

    Kütahya da alkollü yakalanan sürücünün annesinden savunma #5


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