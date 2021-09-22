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    Kütahya'da polisten kaçan iki arkadaş, uyuşturucuyla yakalandı

    Polisin şüphe üzerine dur ihbarı yaptığı araç, uyarıya aldırış etmedi. Kovalamaca sonucu yakalanan araçtaki iki kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı.
    • DHA
    • 22.09.2021 - 13:01
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    Kütahya'da polisten kaçan iki arkadaş, uyuşturucuyla yakalandı

    Kütahya'daki Paşam Sultan Mahallesi’nde Yunus timleri dün gece denetim gerçekleştirdi.

    Ekipler, şüphelendikleri 43 EV 425 plakalı otomobile 'dur' ihtarı yaptı.

    Sürücüler polise aldırış etmeyince, kovalamaca başladı.

    ARAÇTAKİLER KAÇTI, POLİS YAKALADI

    Kovalamaca sonucunda aracı kullanan S.S.B. ve yanındaki arkadaşı V.Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

    UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR

    Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 30 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

    PARA CEZASI VERİLDİ

    Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden S.S.B.’ye, ehliyetinin olmadığı belirlenerek, 14 bin 401 lira ceza uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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