Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da asker eğlencesinde havaya ateş eden şüpheliler yakalandı

İstanbul'da asker eğlencesinde havaya ateş eden şüpheliler yakalandı Pendik'te asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş eden 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.