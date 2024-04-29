İstanbul'da asker eğlencesinde havaya ateş eden şüpheliler yakalandı

DHA
Magandalara geçit yok...
İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Orta Mahalle’de bir parkta, asker eğlencesi düzenlendi.
Asker eğlencesine katılanlar, pompalı tüfekle havaya ateş etti.
Ekipler harekete geçti
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.
5 şüpheli yakalandı
Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek' suçundan M.E.Ö., Y.A., G.Ö., B.G. ve E.K. isimli şüphelileri denetimler sırasında gözaltına aldı.
Şüpheliler üzerinde yapılan kontrollerde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 3 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.
Adliyeye sevk edildiler
Emniyette ifadesi alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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