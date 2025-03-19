Kütahya'da tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Kütahya'da Ramazan D. yönetimindeki gübre yüklü tır, kavşakta İsmail Küçükarslan'ın kullandığı yemek şirketine ait kamyonetle çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü İsmail Küçükarslan ile aynı araçtaki bir kadın yolcu ve tır şoförü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan İsmail Küçükarslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

KAZAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.